１７日、ドバイ航空ショーで中国南方航空のＣ９１９旅客機を見学する来場者。（ドバイ＝新華社記者／温新年）【新華社ドバイ11月21日】アラブ首長国連邦（UAE）ドバイのアール・マクトゥーム国際空港に隣接するドバイ・ワールド・セントラル（DWC）で17日、ドバイ航空ショーが開幕した。中国国有航空機大手の中国商用飛機（COMAC）は、大型旅客機「C919」とリージョナル旅客機「C909」を披露した。同社初のドバイ航空ショー出展