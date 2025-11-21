11月17日（月）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが明かした“穴があったら入りたいほど恥ずかしかった”エピソードが話題となった。 ©ABCテレビ この日のテーマは「今日はレンコンの日」。旬のれんこんと豚バラをピリ辛のごまだれで炒めた、ご飯が進む一皿「豚バラとレンコンの炒めもの」を辻調理師専門学校の河野篤史先生から