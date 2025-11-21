女優内田理央（34）が21日、東京駅構内スクエアゼロで、ライスフォース25周年記念ポップアップ「Thanks Rice」オープニングイベントに出席した。米と発酵の力で肌を育むスキンケアブランド「ライスフォース」の25周年を記念し、23日まで同所でポップアップイベントを開催する。一日店長に就任。「長年使わせていただいているのでうれしい」とし、「母からも連絡がきました。母も一番好きな化粧水で、親子で使っています」とほほ笑