先月10月1日現在の秋田県の人口は87万9,000人足らずで、前の月から1,100人余り減りました。死亡した人の数が生まれた人の数を上回る自然減が大半を占めています。県のまとめによりますと、9月の1か月間で県内に転入した人は819人、県外へ転出した人は950人で、131人の社会減でした。一方、9月に県内では265人が生まれて、1,260人が死亡しています。995人の自然減で9月の人口減少の9割近くを占めました。これにより先月1日時点の県