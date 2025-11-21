芦田愛菜と岡田将生が21日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演した。2人は同日公開の細田守監督作品映画「果てしなきスカーレット」に出演している。芦田は復讐（ふくしゅう）という狂気に取りつかれた中世の王女、スカーレット役というヒロイン、岡田は彼女と旅をともにする心優しき看護師の聖（ひじり）をそれぞれ演じる。2人は細田監督の作品に初めて出演する。芦田は、「今回の役はすごくキャラクターが悩