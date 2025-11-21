〈給料20万円→100万円に増額するケースも…ナゾの歓楽街・吉原で働く「男性スタッフたちの“夢のある”給料事情」〉から続く吉原の安全神話は、意外な事件で崩れた――。高級店での殺人事件や、営業廃止命令を受けたソープランドの理不尽な現実など、街の裏側には想像を超える闇がある。元スタッフ・W氏の証言から見えた「吉原の現在地」とは？花田庚彦氏の新刊『台東区 裏の歩き方』（彩図社）より一部抜粋してお届けする。