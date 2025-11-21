総合格闘家の中村倫也は20日、自身のYoutubeチャンネルを更新。22日（日本時間23日）にカタール・ドーハにて開催される「UFCファイトナイト」で約9年ぶりのUFC復帰戦を迎える同門の堀口恭司とフライ級12位タギル・ウランベコフ（ロシア）の一戦に言及。対戦相手のウランベコフを分析し、試合の展開を予想した。 ■UFCのケージでは堀口の“足技”が生きる 4月からATTでトレーニングを積む中村は、同門で