２１日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は急反発した。財政懸念の高まりを受けて直近で大きく下落しており、株安も手伝って自律反発狙いの買いが入った。 前日のニューヨーク市場では長期債相場は上昇（金利は低下）した。この日発表された９月の米雇用統計で、失業率は４．４％と前月から悪化した。非農業部門の雇用者数の伸びは市場予想を上回ったものの、１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で