石原慎太郎氏のベストセラー『スパルタ教育』には、「子どもをなぐることを恐れるな」「不良性の芽をつむな」といった過激な教えが並ぶ。では、実際にその教育を受けた子どもたちはどう育ったのか。三男・石原宏高氏が「父の教育」を振り返る。《昭和のイケメンすぎる…》甘いマスクで注目を集めた「若かりし頃の石原慎太郎」＆「弟・石原裕次郎」のツーショットを見る四兄弟がそれぞれの視点で家族の思い出を綴ったエッセイ集