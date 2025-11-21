高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「クビノ、カワ、イチマイ。」（第40回）が21日に放送され、ヴードゥー人形をもらったトキ（高石）がある言葉をつぶやくと、ネット上には「どゆことw」「朝ドラに出てきていい台詞じゃないwww」などの声が相次いだ。【写真】ヘブン（トミー・バストウ）からヴードゥー人形をもらうトキ（高石あかり）スキップをマスターしようと、錦