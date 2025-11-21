NHKは21日、再来年春に放送する2027年度前期の連続テレビ小説のタイトルが『巡（まわ）るスワン』に決定したことを発表した。ヒロインは森田望智（29）、脚本はバカリズム（49）が務める。発表に合わせて、制作統括の桑野智宏氏がコメントを寄せた。【写真】華やか…！朝ドラヒロイン・森田望智＆脚本・バカリズム同作の主人公は、刑事に憧れ警察官になった女性警察官。しかし、配属されたのは“生活安全課”。「事件が起こら