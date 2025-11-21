21日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数715、値下がり銘柄数629と、値上がりが優勢だった。 個別ではユニカフェ、セリア、パシフィックネット、アイサンテクノロジー、綜研化学など13銘柄が年初来高値を更新。ストライダーズ、ＢｉｔｃｏｉｎＪａｐａｎ、ＣＡＩＣＡＤＩＧＩＴＡＬ、ＡＩストーム、オリエンタルチエン工業は値上がり率上位に買われた。 一方、ｕｎｂａｎｋｅｄ