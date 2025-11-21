親子の個性あふれる“1人予算1000円”ランチが、話題になっている。【映像】親子の個性光る“予算1000円”ランチ（実際の画像）投稿したのは、いぶおやさん（@IbusukiOyako）。父（アラフィフ）、長男（高校生）、次男（小学生）の男3人が、スーパーで「1人予算1000円」で選んだランチを投稿した。父は予算より控えめな680円の「魚屋寿司 盛合せ（かんぱち多め）」を選択。長男は少し予算オーバーの1050円の「魚屋寿司 盛合せ1