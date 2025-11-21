ＪＲＡは１１月２１日、今年のファンタジーＳを勝ったフェスティバルヒル（牝２歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）の左第１指骨剥離（はくり）骨折を発表した。今後３か月以上の休養を要する見込み。前日の２０日に、所有する社台グループオーナーズがホームページですでに発表していた。同馬は今年の皐月賞を制し、天皇賞・秋で２着だったミュージアムマイルの半妹。デビュー戦を快勝し、新潟２歳Ｓで３着、フ