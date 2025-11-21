広州国際モーターショーのホンダのブース＝21日、中国広東省広州市（共同）【広州共同】中国広東省広州市で21日、「広州国際モーターショー」が開幕した。30日までの期間中、計千台余りが展示され、このうち電気自動車（EV）など「新エネルギー車」が6割を占める。初日はメディア向けの発表会が続々と開かれた。日本勢では、日産自動車が運転席回りに中国通信機器大手、華為技術（ファーウェイ）の技術を採用した初のガソリン