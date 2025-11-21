鈴木憲和農相は21日の閣議後会見で、ウナギの国際取引規制を話し合うワシントン条約の締約国会議が始まるのを前に、各国に反対を呼びかける説明会を20日に開いたと明らかにした。57カ国の在日大使館関係者が参加し「多くの皆さんから、日本の立場に支持を表明するとの声があった」と述べた。締約国はウナギを巡り27日の委員会で討議する予定だ。参加国の3分の2以上の賛成で委員会を通過し、12月4、5日の全体会合で最終的に決め