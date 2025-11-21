６月３日に亡くなった長嶋茂雄さんをしのぶ「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。１０時３０分から行われた「関係者の部」は、抽選で選ばれたファンが見守る中行われ、親交の深かった人々によるあいさつやビデオメッセージが紹介された。閉会後、指名献花が行われた。長嶋さんの次女・三奈さんも登場、献花を行った。