21日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 94188 -19.6 40470 ２. 日経Ｄインバ 16411 -22.76307 ３. 野村日経平均 15658-4.0 50520 ４. 日経ベア２9384 -29.5 154.8