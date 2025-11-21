ＮＨＫは２１日、２０２７年度前期の連続テレビ小説のタイトルが「巡（まわ）るスワン」で、主演を女優の森田望智（みさと、２９）が務めることを発表した。脚本はバカリズムが手掛ける。会見に、脚本を務めるバカリズムが登壇すると、集まった報道陣からは「お〜！」と驚きの声が上がった。バカリズムは、２４年頃にオファーを受けたことを明かし「芸人が朝ドラの脚本書くという現象が面白いなと。何十個の設定を出して、ファ