日中韓3か国文化相会合について中国政府が日本の文化庁に開催を見送ると通知したことを受け、松本洋平文部科学大臣は記者会見で、「コメントは差し控えたい」と述べました。高市総理の台湾有事をめぐる答弁に中国政府が反発を強める中、今月（11月）中国のマカオで予定されていた日中韓3か国の文化相会合を見送ると、きのう中国政府が日本側に通知しました。これについて松本大臣はきょう（21日）の記者会見で、「コメントは差し控