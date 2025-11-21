寒さが深まるこの季節、ファミリーマートから“甘くて大人”なニュースが届いた。ファミマ初となる「ラムレーズン」フェアが11月25日からスタートするというのだ。芳醇なラムの香りとジューシーなレーズンが織りなす、ちょっと贅沢で背伸びしたくなるあの味わい。熱狂的ファンに偏愛されがちなフレーバーでもあるラムレーズンが、一気に主役へと躍り出る。さっそく実食してみたので、その詳細を一足先にレポート!○本格派が揃い踏