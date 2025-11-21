関西の地域卸連合、R-netは11月11日、大阪市の天王殿で情報交換会を開催。メーカー47社のほか、メンバー社など合わせて70人が参加した。あいさつに立った酒井修司社長（大楠屋社長）は「われわれ単体では力がなくても、アライアンスを組むと力になると設立し、昨年10周年を迎えた。今年から次なる10年に向かう」と説明。高市新内閣について触れ「働きまくりますという言葉に力をもらった。もともと中小企業はたくさん働いてい