〈「深夜に『お父さんが倒れてる』って電話が…」V系バンドマンが若くして米農家の19代目を継ぐ決断をした“45歳の父親の早すぎる死”〉から続く「米不足？ 安心して、V系バンドマンが作ってるから」【実際の写真】ピンク髪でコンバインを操縦する不思議な絵面が話題に。坊主頭時代のかわいい姿、憧れだった父とのツーショット、2人の妹たちと、そして現在の美しいV系姿まで夜を背景にアンニュイな表情で佇むピンク髪の男性が、