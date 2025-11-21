大正製薬が「インフルエンザに罹りやすい人」の特徴などを解説している。○1,000人規模の健康ビッグデータを解析「なぜ人によってインフルエンザにかかりやすさが違うのか」という疑問に対して、健康ビッグデータを活用した新たな研究結果が報告された。弘前大学・京都大学・大正製薬の共同研究チームは、弘前大学COI-NEXT拠点が青森県弘前市で実施している大規模健康調査「岩木健康増進プロジェクト健診(IHPP)」のデータを活用し