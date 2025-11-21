中国が第5世代ステルス戦闘機J（殲）−35の販促を、米国製武器の購買が難しい中東の複数の国に集中的にしていると、香港サウスチャイナモーニングポスト（SCMP）が21日報じた。報道によると、第5世代ステルス戦闘機の生産が可能な米国・中国・ロシア3カ国が17〜21日、UAE（アラブ首長国連邦）ドバイエアショーで販売競争をしている。隔年で開催されるドバイエアショーは、米国など西側と中国・ロシアなどの航空・防衛産業企業およ