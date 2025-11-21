11月22日は「いい夫婦の日」。タメニー株式会社はこのほど、20～49歳の既婚男女2415人に対して実施した「いい夫婦の日」に関するアンケート結果を公表した。 【調査結果】2025年に結婚した芸能人・有名人で憧れるカップル上位20組 2025年に結婚した芸能人・有名人で憧れるカップルを聞いたところ、3位は「村上信五＆一般女性」（120票）となった。男性アイドルグループ「関ジャニ∞」から改名した「