プロ野球・読売巨人軍で選手、監督として偉大な足跡を残し、６月に８９歳で死去した長嶋茂雄さんのお別れの会が２１日、東京都文京区の東京ドームで行われた。球団ＯＢらスポーツ関係者や、政財界関係者ら多数が参列し、故人をしのんだ。式典では、生前に縁の深かった３人がお別れの言葉を述べた。長嶋さんとともに「ＯＮ砲」として一時代を築いた福岡ソフトバンクホークス会長の王貞治さん（８５）は、「我々の心の中には明る