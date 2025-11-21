水上バイクの全国大会で年間王者となり、世界大会への出場を決めた壬生町出身の選手が２０日、福田富一知事のもとを訪れ意気込みを語りました。 出場報告に福田知事のもとを訪れたのは、壬生町出身でＣＬＥＶＥＲＷａｔｅｒＣｒｏｓｓＲａｃｉｎｇに所属する海老原祥吾選手と松島裕次監督です。 ２５歳の海老原選手は、ことしの４月から９月にかけて行われた水上バイクの全国大会で３回優勝するなど好成績を収め、栃木県初