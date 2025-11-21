二度目の執行猶予の可能性も『NHKから国民を守る党』の立花孝志党首（58）が、亡くなった元兵庫県議の竹内英明氏に対する名誉毀損容疑でついに逮捕され、身柄が拘束された。彼は執行猶予中の身であり、再犯で実刑判決が出れば、前の犯罪の分も加算され、しばらくは外に出てこられないというのが大方の予想だ。「立花容疑者が自身のSNSでも発信していましたが、不起訴となって、すぐ出られると思っていたようです。それが叶わず、だ