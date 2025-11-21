栃木県がまとめた１１月１６日までの１週間における感染症状況によりますと、１つの医療機関で確認されたインフルエンザの患者数が３０人を超え、今シーズンでは初めて県内全域で警報レベルとなりました。県は手洗いや消毒などの感染予防を呼びかけています。 １１月１０日から１６日までの一週間に県内の定点医療機関で確認されたインフルエンザ患者の数は２３３１人で、前の週と比べておよそ２倍に増えました。１つの医療