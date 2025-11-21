ファミリーマートは11月25日、2025年クリスマスアンバサダー「BE:FIRST」とコラボレーションをした商品6種類を全国のファミリーマートで順次発売する。「BE:FIRST」コラボ商品発売○BE:FIRST監修のお弁当やスイーツが登場各メンバーが監修した商品を期間限定で発売する。メンバーそれぞれをイメージして、BE:FIRSTと一緒に選んだ6種類のラインアップ。スイーツからガッツリ系まで、グループの魅力を感じられる商品を展開する。商品