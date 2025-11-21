〈ビジュアル系バンドマン×ガチ米農家という“異色すぎる兼業”が意外と好相性な理由「農業は見た目が関係ないので…」〉から続く「米不足？ 安心して、V系バンドマンが作ってるから」【実際の写真】ピンク髪でコンバインを操縦する不思議な絵面が話題に。坊主頭時代のかわいい姿、憧れだった父とのツーショット、2人の妹たちと、そして現在の美しいV系姿まで夜を背景にアンニュイな表情で佇むピンク髪の男性が、青空の田んぼで