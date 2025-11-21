栃木県政の新たな基本指針となる「次期プラン」策定のため協議を行う懇談会が２０日、県公館で開かれ、５つの重点戦略が盛り込まれた第２次素案が示されました。 栃木県の次期プランを策定する懇談会は、前回までに、県の目指す方向性として「未来を担う人材が育ち、女性や若者が輝く」など５つの将来像が示され、それらに対応する５つの重点戦略を定めて、具体的な取り組みの検討を行ってきました。 今回の懇談会ではこれまでの