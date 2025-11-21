今期のマーガリン市場は、日本マーガリン工業会が集計する食用加工油脂生産量(25年1〜9月)によると、家庭用は前年比2.5%増の2万1,362t、業務用は同2.5%増の12万873tとなり、いずれも前年を超えた。家庭用･業務用ともに、高騰するバターの代替需要に応えた。家庭用マーガリン市場の4〜8月は、インテージSRI+によると、金額ベースで同5%増で推移している。カテゴリ別では、プレーンタイプは3%増、ヘルシータイプは4%減、グルメタイプ