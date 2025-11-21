厦門航空は、東京/羽田〜天津線を期間運航する。2026年2月4日から3月14日まで、東京/羽田発木・土曜、天津発水・金曜の週2往復を運航する。機材はボーイング737-800型機を使用する。所要時間は東京/羽田発が3時間50分、天津発が3時間10分。同路線はこの他に、天津航空が週5往復を運航しており、2社で1日1往復体制となる。■ダイヤMF8710東京/羽田（02：30）〜天津（05：20）／木・土MF8709天津（21：20）〜東京/羽田（01：30+1