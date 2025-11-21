中国南方航空は、名古屋/中部〜大連線を12月22日から減便する。現在は月・火・木・土曜の週4往復を運航しており、同日から月・木曜の運航を取りやめる。減便期間は2026年3月26日まで。機材はエアバスA321型機もしくはエアバスA321型機を使用する。所要時間は名古屋/中部発が2時間半、大連発が2時間35分。同路線は、中国南方航空のみが運航している。■ダイヤCZ620名古屋/中部（13：00）〜大連（14：30）／火・土CZ619大連（08