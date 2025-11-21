日本テレビと韓国のテレビ局SBSがパートナーシップ協定を締結した。【画像】「こんなに無礼な日本俳優は初めて」佐藤健に批判SBSと日本テレビは経営陣合同会議を行い、コンテンツ制作およびグローバル市場での協力などを含むパートナーシップ協定を締結したと、11月20日に明らかにした。SBSのパン・ムンシン社長と日本テレビの杉山美邦会長、福田博之社長など両社経営陣は、20日に東京の日本テレビ本社で会い、「日韓国交正常化60