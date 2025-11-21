◎全国の天気東北の日本海側や北陸は広く雨が降るでしょう。雷を伴って、強く降る所もありそうです。なお、東北北部は山沿いを中心に雪が降る予想です。北海道は次第に雪の範囲が広がり、ふぶく所があるでしょう。関東から西日本は広く晴れて小春日和となるでしょう。空気が乾燥しますので、火の取り扱いに注意するとともに、肌や喉の乾燥対策をしておくとよさそうです。◎予想最高気温関東から西日本では日差しにぬくもりを感じら