iPhoneの「AirDrop」とAndroidの「Quick Share」が相互利用可能 グーグル（Google）は、「Quick Share」と「AirDrop」の連携機能を発表した。Pixel 10シリーズのデバイスで利用できるようになった。 「AirDrop」は、アップル（Apple）製デバイス間で写真などのファイルを共有できる機能で、Androidデバイスでも同様の機能「Quick Share」が用意されている。これまで、両者に互換性はなく、iPhone同士または