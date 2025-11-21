ロックスターを夢見る23歳の大学生が、独自の恋愛観と、「推しのアイドルと結婚したい」という理想の結婚像を語る場面があった。【映像】23歳大学生が結婚したい“推し”のアイドル「人生どん底」の男5人が10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #4』（ABEMA）が、11月20日に放送された。主導するのは、登録者数40万人を超