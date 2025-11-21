お笑いタレントの山田花子（50）が20日、ブログを更新。「ヘルシーでお安い」「節約家花子のオススメメニュー」と、手作りの弁当を公開した。【映像】山田花子の“安上がり”な手料理13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。ブログでは、兄弟の大好物だという料理「カレー肉じゃが」と「もやしナムル」や、「花子のランチは安上がりよ」と紹介したワンコインより安いという親子丼をメインにしたランチなど、“リーズナブル”な