ウクライナのブチャで行われた集団埋葬式の様子。ボランティアがロシア軍によって殺害された身元不明の人の墓に、番号の記された十字架を置いている＝2022年9月2日/Stringer/Reuters （CNN）ウクライナ首都キーウ近郊のブチャが2022年にロシア軍によって短期間占領され、数百人の民間人が殺害された事件で、ウクライナ検察は21日までに、「組織的に協調して戦争犯罪」に及んだロシア軍指揮官を特定したと明らかにした。ウクライナ