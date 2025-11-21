友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は出先での困った出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公の楓は彼氏の亮太とドライブデートに行くことに。楓は運転してくれる亮太へのお礼に飲み物を買いました。しかしその様子を見つめる怪しい女性が……。そして亮太はスマホを見て、困惑していま