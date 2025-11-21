北朝鮮の咸鏡北道で、個人によるコメの流通・販売を全面的に取り締まる大規模な取り締まりが行われていることが分かった。デイリーNKの複数の現地情報筋が伝えた。咸鏡北道の情報筋によると、中央当局が「個人のコメ流通・販売を遮断せよ」との指示を下したことを受け、道人民委員会商業局と道安全局が合同で集中取り締まりに乗り出している。中央の指示は道内の全ての市・郡に伝達され、特に行政中心地である清津市や鏡城郡、穏城