九州は、今日21日から23日(日・勤労感謝の日)は高気圧に覆われ晴れて、小春日和になるでしょう。紅葉狩りなどおでかけには最適です。空気の乾燥が続きますので、火の元にはご注意ください。24日(月・振替休日)は気圧の谷の通過で雨が降るでしょう。雨の後は気温が下がり、大陸から黄砂が飛来してくる可能性があります。天気は短い周期で変化九州は、今日21日から23日(日・勤労感謝の日)にかけて、高気圧に覆われて晴天が続くでしょ