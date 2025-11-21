ＪＲＡは１１月２１日、２５年福島牝馬Ｓ・Ｇ３を制したアドマイヤマツリ（牝４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父キタサンブラック）の競走馬登録を２０日付で抹消したと発表した。エリザベス女王杯への出走を目指していたが、栗東での追い切り後に右後肢の歩様が乱れたため回避。１０月１２日のアイルランドＴ（７着）がラストランとなった。今後は北海道日高町のスマイルファームで繁殖馬となる予定。通算成績は１１戦５勝。総獲得