高市早苗首相が２１日、東京ドームで開催された「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」で追悼のビデオメッセージを送った。高市首相は「闘志むき出しのプレーからは勇気を、何事にも前向きに取り組む姿勢からは希望を多くの方々が享受しました。ここぞという時の勝負強さは多くの方々に感動を与えました。長嶋さんは党派を超えて多くの方々を魅了しました。足跡は永久に不滅です」などと熱い言葉で思いを伝えた。