６月３日に８９歳で死去した長嶋茂雄さんの「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れ会」が２１日、東京ドームで開催され、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）が追悼のビデオメッセージを送った。「シアトルマリナーズ、イチローです。長嶋さんにお目にかかるたびに、野球に対する真っすぐな思いとあふれ出る品格に感銘を受けていました。そのお姿はいつもキラキラと輝き、オーラとはこういうも