明石家さんま エンタメ・芸能ニュース デイリー新潮 「どうする？もう一泊できるで」スタッフを驚かせた明石家さんまの一言 2025年11月21日 11時10分

「笑ってコラえて！」などを手掛けた元日本テレビPの著書から一部を紹介 「ダーツの旅」に明石家さんまが初めて出た当時を回想している 撮れ高を巡り、さんまは多忙なのに「もう一泊できるで？」と提案したそう