日本プロ野球、今オフはヤクルト・村上宗隆（25）、巨人・岡本和真（29）、西武・今井達也（27）らがメジャー挑戦を表明し注目を集めているが、もう一人、去就が注目されている選手がいる。元ドジャース・前田健太（37）だ。日米通算165勝を誇るベテラン右腕は、今季メジャーでの登板はなく日本球界復帰の意向を示している。【写真を見る】膝上20cmスカートで歩く東海アナ時代の早穂夫人、SNSに載せていた夫婦の仲良しツーショッ